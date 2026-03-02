Botte ai familiari la mamma e i fratelli costretti a chiudersi in una stanza Arrestato un 19enne

Da lanazione.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 19 anni residente a Buggiano è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto riferito, avrebbe aggredito la madre e i fratelli, costringendoli a rifugiarsi in una stanza per mettersi in salvo. L’arresto è stato effettuato nel corso di un intervento delle forze dell’ordine sul luogo.

Buggiano (Pistoia) – Arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia un giovane residente a Buggiano. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della polizia (ufficio controllo del territorio), al termine di un’operazione scattata a seguito di una richiesta di aiuto al 112. Il profilo del giovane Il protagonista della vicenda è un italiano classe 2007, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici e per reati contro il patrimonio, resistenza e stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe reso responsabile, in più occasioni, di gravi episodi di maltrattamenti ai danni della madre e dei fratelli, con continue vessazioni e violenze fisiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

