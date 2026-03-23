rifiuti i cittadini costretti a pagare le mancate scelte del centrodestra

"Saranno i cittadini e le imprese a dover pagare i 20 milioni di euro di extra costi del Cosmari. E a un assessore Morresi, che interrogato sulle responsabilità di questo risponde che è una storia che parte da lontano, ricordo l’immobilismo degli amministratori di centro destra che governano l’80 per cento dei Comuni della provincia, con un consiglio di amministrazione del Cosmari composto da esponenti di centro destra e con una Provincia di Macerata governata dal centro destra, un contesto politico chiaro che non ha saputo individuare una discarica alternativa al sito di Cingoli". Parole di Giulio Silenzi, esponente del Pd, in scia alle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Immersione da #record questa mattina, a #Venezia, per i @GondolieriSub. Sono stati recuperati più di 17 quintali di rifiuti sommersi: numerosi pneumatici, un’inferriata antica lavorata in stile veneziano del peso di 100 kg, tubi innocenti, una batteria, due x.com