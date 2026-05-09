Estorsioni col placet dei Casalesi sconto di pena per l' imprenditore vetraio
Un imprenditore vetraio di San Marcellino ha ricevuto uno sconto di pena in seguito a un procedimento giudiziario. L’uomo, appartenente al clan dei Casalesi, aveva ricoperto il ruolo di ‘esattore’ all’interno dell’organizzazione. La sentenza riflette un provvedimento di riduzione della pena stabilito dal tribunale, senza ulteriori dettagli sui reati specifici o sulle circostanze del caso.
Sconto di pena per Massimiliano Stabile imprenditore vetraio di San Marcellino, nelle fila del clan dei Casalesi come ‘esattore’. E’ quanto disposto dal gip Gabriella Lagozzo del tribunale di Napoli che si è pronunciato quale giudice dell’esecuzione dopo l’annullameno con rinvio disposto dalla.🔗 Leggi su Casertanews.it
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