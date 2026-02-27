Sequestro da 2,2 milioni di euro a imprenditore del clan dei Casalesi

Un imprenditore è stato coinvolto in un'operazione di sequestro di beni per un valore di 2,2 milioni di euro. Le autorità hanno agito a seguito di indagini che hanno portato alla confisca di risorse legate alla sua attività commerciale. La procedura si inserisce in un quadro di controlli più ampi sui patrimoni di soggetti sospettati di collegamenti con organizzazioni criminali.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è arricchito grazie al suo legame con il clan dei Casalesi l’imprenditore 51enne di San Cipriano d’Aversa (Caserta) Tullio Iorio, che si occupa della fornitura di calcestruzzo e dei lavori edili e stradali, a cui il Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato un patrimonio immobiliare da 2,2 milioni di euro. Il decreto di sequestro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emesso su richiesta della Dda di Napoli (procuratore aggiunto Michele Del Prete, pm Maurizio Giordano ), riguarda le quote e dell’intero compendio aziendale di una società, di 15 immobili tra fabbricati e terreni ubicati nella provincia di Caserta, di 4 autoveicoli, nonché di rapporti bancari e finanziari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

