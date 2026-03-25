Un ragazzo vittima di bullismo da parte di un gruppo di coetanei ha raccontato le violenze fisiche e psicologiche subite. La vicenda ha portato alla condanna di un maggiorenne accusato di aver commesso violenze ed estorsioni nei suoi confronti. La decisione giudiziaria si è basata sulle testimonianze e sulle prove raccolte durante le indagini.

Era entrato in una spirale di bullismo dalla quale è riuscito a uscire a fatica raccontando le violenze fisiche e psicologiche alle quali era sottoposto da un gruppetto di “amici“. Il ragazzo da poco maggiorenne era diventato la vittima di un terzetto composto per altro da due minorenni che quotidianamente lo sottoponevano a minacce, in alcuni casi sfociate anche in calci e schiaffi al volto. In due occasioni la vittima aveva dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea per medicarsi il labbro dopo i colpi ricevuti anche una volta caduto a terra. Gli aggressori si erano poi presentati al pronto soccorso non certamente per accertarsi delle condizioni ma per sincerarsi che il ferito non avesse raccontato la dinamica dell’infortunio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ragazzo bullizzato dal “branco“. Condannato il maggiorenne autore di violenze ed estorsioni

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