Mbappé Ester Exposito nuovo flirt per la stella del Real? Pizzicati insieme a Madrid il gossip che ha infiammato i fans

Di recente, la stampa ha catturato immagini di Kylian Mbappé e Ester Exposito mentre si trovavano insieme a Madrid. I due sono stati pizzicati in compagnia, scatenando il gossip tra i fan e i media. La presenza di entrambi nello stesso luogo ha alimentato le speculazioni su una possibile relazione tra il calciatore francese e l’attrice spagnola. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social e dei tabloid.

“Kylian Mbappé e Ester Expósito stanno insieme. Li hanno visti a Parigi baciarsi tutta notte”: esplode il gossip sul calciatore del Real Madrid e l’attrice di “Élite”I due sarebbero stati avvistati sia a Madrid che a Parigi, dove diverse persone li avrebbero 'beccati' in atteggiamenti intimi in un bar e in un...

Gossip su Kylian Mbappé e Ester Expósito “li hanno visti ieri a Parigi baciarsi tutta la notte”Tra le ricostruzioni che stanno infiammando di più il gossip c’è quella del blogger francese Aqababe.

