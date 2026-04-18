Giappone arriva il Kokushobi | la nuova parola per il caldo oltre i 40 gradi Ecco quanto sarà bollente l’estate 2026 anche in Italia

In Giappone, dopo l’estate più calda mai registrata nel 2025, l’Agenzia meteorologica ha annunciato l’introduzione di un nuovo termine, “kokushobi”, per indicare le giornate con temperature sopra i 40 gradi. La parola sarà usata a partire dall’estate 2026 per descrivere le ondate di caldo estremo. Questa scelta deriva dalla frequenza crescente di temperature elevate che superano questa soglia. La notizia ha suscitato attenzione anche in altri paesi, tra cui l’Italia.

In Giappone non basta più dire «fa caldo». Dopo l’estate più torrida mai registrata, quella del 2025, l’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) ha introdotto una nuova parola per descrivere le giornate in cui le temperature superano i 40 gradi: kokushobi. Tradotto, significa “giorno brutalmente caldo” o “terribilmente caldo”. La parola è stata scelta attraverso un sondaggio nazionale che ha raccolto circa 478mila risposte. Il termine kokushobi nasce dall’unione di koku (“crudele”, “spietato”) e sho (“caldo”). Temperature record. La decisione – come riporta The Japan Times – è arrivata dopo un 2025 da record. Secondo i dati ufficiali, quella dell’anno scorso è stata l’estate più calda in Giappone dall’inizio delle rilevazioni nel 1898, con temperature medie superiori di 2,36°C rispetto alla norma.🔗 Leggi su Open.online

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