L' Unione replica alla Cgil | Dialogo aperto le altre sigle sindacali non hanno aderito allo stato di agitazione

L'Unione Rubicone e Mare risponde alla nota della Fp Cgil riguardo allo stato di agitazione dei dipendenti. La presidente Tania Bocchini ha affermato che si mantiene un dialogo aperto, precisando che le altre sigle sindacali non hanno aderito alla protesta. La replica arriva dopo le dichiarazioni della Cgil, che aveva segnalato tensioni tra i lavoratori e l'amministrazione.

"Non corrisponde quindi al vero l'idea di un'amministrazione indisponibile al dialogo, lo dimostra il fatto che le altre sigle sindacali non hanno aderito alla proclamazione dello stato di agitazione" La presidente dell'Unione Rubicone e Mare Tania Bocchini replica alla nota della Fp Cgil sullo stato di agitazione dei dipendenti dell'Unione Rubicone e Mare. Si legge nella replica: "Il valore del lavoro svolto quotidianamente dalle dipendenti e dai dipendenti dell'Unione è pienamente riconosciuto ed è proprio per questo che l'Unione ha promosso un incontro con tutte le organizzazioni sindacali alla presenza dei nove sindaci dei Comuni aderenti.

