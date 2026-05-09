Establishment fallito Crisi di governo vicina l' immigrazione fatale

Un nuovo rapporto segnala il fallimento dell'establishment, mentre si avvicina una crisi di governo. La questione dell'immigrazione viene attribuita a un ruolo centrale nelle tensioni politiche attuali. Joseph Robertson, direttore del Cpac Great Britain, principale conferenza dei conservatori, ha commentato la situazione, senza però fornire dettagli su eventuali sviluppi futuri. La situazione resta incerta, con le settimane che potrebbero portare a cambiamenti significativi nella scena politica.

Quali sono i temi che hanno portato al successo Reform Uk? Il contrasto all'immigrazione irregolare ha giocato un ruolo importante? «I risultati delle elezioni locali e regionali confermano un cambiamento radicale nel panorama politico britannico. L'ascesa di Reform Uk è una risposta diretta ai tre fallimenti devastanti del vecchio consenso dell'establishment: stagnazione economica causata dal rigido dogma del Net Zero, immigrazione di massa incontrollata che sta mettendo in ginocchio i servizi pubblici e minando la coesione sociale, l'erosione della sovranità nazionale con il rifiuto di mettere al primo posto gli interessi britannici.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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