Essere genitori oggi | il 67,3% sceglie l’ottimismo nonostante la quota di famiglie con figli crolli al 40,1% Rapporto Censis

Secondo il Rapporto Censis 2026, il 67,3% dei genitori italiani si dice ottimista riguardo al futuro, nonostante la percentuale di famiglie con figli sia scesa al 40,1%. La scelta di avere figli, che richiede coraggio e speranza, si inserisce in un quadro di cambiamenti demografici e trasformazioni sociali. Il rapporto analizza le dinamiche che coinvolgono le famiglie e il loro atteggiamento di fronte alle sfide attuali.

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