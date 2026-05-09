Essere genitori oggi | il 67,3% sceglie l’ottimismo nonostante la quota di famiglie con figli crolli al 40,1% Rapporto Censis
Secondo il Rapporto Censis 2026, il 67,3% dei genitori italiani si dice ottimista riguardo al futuro, nonostante la percentuale di famiglie con figli sia scesa al 40,1%. La scelta di avere figli, che richiede coraggio e speranza, si inserisce in un quadro di cambiamenti demografici e trasformazioni sociali. Il rapporto analizza le dinamiche che coinvolgono le famiglie e il loro atteggiamento di fronte alle sfide attuali.
Scegliere di accogliere una nuova vita richiede coraggio e una grande dose di speranza. Il recente Rapporto Censis 2026 esplora a fondo le dinamiche delle famiglie italiane, mettendo in luce uno scenario demografico in profonda trasformazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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