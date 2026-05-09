Esplode la bomba a casa Milan | Allegri sbatte la porta due allenatori prendono il suo posto
Una forte crisi si è scatenata all’interno del club, con l’allenatore che ha deciso di lasciare improvvisamente la panchina. Al suo posto sono stati nominati due nuovi allenatori, in una situazione che sembra coinvolgere anche problemi di gestione e rapporti interni. La decisione arriva dopo una serie di tensioni e difficoltà non solo sul campo, ma anche tra lo staff e la dirigenza.
La crepa, stavolta, non sarebbe solo tecnica. Sarebbe interna, di gestione, di fiducia, di prospettive. Secondo quanto riportato da Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, Massimiliano Allegri non avrebbe intenzione di restare un altro anno al Milan nel caso in cui Giorgio Furlani rimanesse al suo posto. Non una certezza scolpita, ma nel mondo rossonero certe parole pesano, perché arrivano da chi l’ambiente lo mastica da una vita. – Sportface.it Non si parla quindi solo di modulo, attaccanti, difesa o Champions. Ma di chi decide, chi compra, chi mette la faccia e chi poi viene giudicato ogni domenica.🔗 Leggi su Sportface.it
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