Esplode la bomba a casa Milan | Allegri sbatte la porta due allenatori prendono il suo posto

Una forte crisi si è scatenata all’interno del club, con l’allenatore che ha deciso di lasciare improvvisamente la panchina. Al suo posto sono stati nominati due nuovi allenatori, in una situazione che sembra coinvolgere anche problemi di gestione e rapporti interni. La decisione arriva dopo una serie di tensioni e difficoltà non solo sul campo, ma anche tra lo staff e la dirigenza.

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