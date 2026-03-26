In quattro per un posto Allegri è chiamato a decidere in casa Milan

Durante la pausa dedicata alle nazionali, il Milan si prepara ad affrontare le prossime gare con alcune assenze da valutare. La squadra cerca di recuperare i giocatori infortunati e di migliorare gli aspetti tecnici, con particolare attenzione alle scelte di formazione che Allegri dovrà prendere in vista delle ultime partite di campionato. La decisione finale sul modulo e sui titolari sarà annunciata a breve.

La sosta per le nazionali darà l’opportunità alle squadre di cercare di recuperare gli infortunati e sistemare gli aspetti che non convincono in vista del finale di stagione. Dubbi di formazione per Allegri in vista di Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Milan, reduce dalla vittoria sul Torino, si è portato a 6 punti di distacco dall’Inter e, per continuare a sognare dovrà cercare di battere il Napoli terzo in classifica al rientro dopo la sosta. La sfida del Maradona sarà uno spartiacque della stagione delle due squadre che potrebbero in un colpo solo mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla Champions League e mettere pressione all’Inter capolista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - In quattro per un posto, Allegri è chiamato a decidere in casa Milan Articoli correlati Leggi anche: Milan chiamato a rispondere al Napoli: contro il Torino per il controsorpasso. Allegri prepara una novità di formazione, ecco la sua mossa Leggi anche: Milan-Como, probabili formazioni: Allegri ne cambia quattro Allegri scalcia un pallone in Milan Napoli Approfondimenti e contenuti su In quattro per un posto Allegri è... Temi più discussi: Allegri, il cambio che funziona e quella malattia tutta italiana della difesa a tre; Da oggetto misterioso a risorsa: ora Athekame è anche un’arma tattica per il Milan di Allegri; Allegri prepara la rivoluzione al Milan: i quattro colpi indicati a Tare per il salto di qualità; Milan, Leao torna ad essere un problema: congelato il rinnovo del contratto. Milan, le richieste di Allegri per il prossimo anno: quattro giocatori strutturati, pronti all’uso, alla RabiotC'è ancora un campionato da concludere e soprattutto la qualificazione in Champions League da conquistare, ma in via Aldo Rossi si sta già iniziando a pensare anche alla ... milannews.it Rafael Leao salta Milan-Torino per un infortunio all’adduttoreLa decisione di Massimiliano Allegri di schierare Niclas Fullkrug e Christian Pulisic in attacco contro il Torino, in assenza di Rafael Leao, offre un’interessante prospettiva tattica per il Milan. In ... notiziemilan.it “Allegri Siamo fortunati ad avere un allenatore e uno staff con grande esperienza e carisma. Ha migliorato tutti noi. La sua gestione del gruppo è straordinaria e anche dal punto di vista tecnico-tattico ci dà indicazioni nuove, a cui io personalmente non ero ab - facebook.com facebook Loftus-Cheek viaggia verso il rientro in Napoli-Milan. Allegri lo apprezza e il rinnovo ... #LoftusCheek #NapoliMilan #Allegri #milan #SempreMilan x.com