Esercitazioni nel Golfo Ricerca persone e allarme chimico

Nella notte tra venerdì e sabato, circa 200 volontari hanno trascorso la notte all’interno di tende allestite nel parco centrale durante un’esercitazione nel Golfo. La simulazione prevedeva la ricerca di persone scomparse e la gestione di un allarme chimico. L’attività si è svolta in un’area molto estesa, organizzata dalla Croce Rossa, per verificare le procedure di intervento in caso di emergenze.

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FOLLONICA Hanno dormito, nella nottata fra venerdì e stamani, circa 200 volontari all’interno delle tende dell’immenso campo allestito anche per l’esercitazione in caso di malaugurate disgrazie, dalla Croce Rossa su una vasta superficie del parco centrale. Mentre da un lato, ieri mattina, era in corso il mercato settimanale, sull’altro tante divise della Cri erano al lavoro, sotto la guida di Andrea Marchi, uno dei massimi risposabili a livello regionale, per l’allestimento di questo immenso attendamento completo di tutto, comprese le cucine da campo pronte a fornire pasti alle persone soccorse ed una serie di punti luce strategici che avranno il compito, con autonome postazioni, di fornire luce durante la notte.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esercitazioni nel Golfo. Ricerca persone e allarme chimico ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Iran, le esercitazioni militari con la Russia nel Golfo di Oman e nell'Oceano IndianoL’Iran ha condotto delle esercitazioni militari congiunte con la Russia nel Golfo di Oman e nell’Oceano Indiano, con lo scopo di “migliorare il... Industria, ricerca e innovazione: la Scuola di sviluppo territoriale punta sul Polo chimicoIl petrolchimico si riprende la scena come leva strategica per il futuro produttivo del territorio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Esercitazioni nel Golfo. Ricerca persone e allarme chimico; Collaborazione militare tra Usa, Italia e Spagna nonostante le minacce di Trump; Traghetto Livorno-Golfo Aranci fuori controllo dopo l’assalto di un uomo armato: scatta la maxi emergenza; Esercitazioni contro basi americane | la mossa dell' esercito cinese. Esercitazioni nel Golfo. Ricerca persone e allarme chimicoIeri è stato allestito il maxi accampamento della Croce rossa al Parco Centrale. Circa duecento volontari impegnati in varie attività di soccorso simulato. msn.com I tiratori scelti anfibi nel Golfo di CadiceSei tiratori scelti anfibi della brigata marina San Marco hanno partecipato all’esercitazione multinazionale nel Golfo di Cadice ... difesaonline.it Il notiziario di oggi La preparazione alla partita di #Napoli è proseguita oggi a #Casteldebole con una serie di esercitazioni tattiche e prove di calci da fermo. Martin #Vitik, Nicolò #Casale e Nicolò #Cambiaghi hanno svolto terapie. #Bolognafc #allenamento x.com