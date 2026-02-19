Iran le esercitazioni militari con la Russia nel Golfo di Oman e nell' Oceano Indiano
L’Iran e la Russia hanno svolto esercitazioni militari congiunte nel Golfo di Oman e nell’Oceano Indiano, una mossa che ha attirato l’attenzione della comunità internazionale. Le manovre sono state organizzate per rafforzare la collaborazione tra i due Paesi e testare nuove tattiche navali. Durante le esercitazioni, sono stati utilizzati anche sistemi di difesa aerea e sottomarini. La presenza di navi militari russe nelle acque iraniane ha suscitato preoccupazioni tra le nazioni vicine, che monitorano attentamente la situazione.
L’ Iran ha condotto delle esercitazioni militari congiunte con la Russia nel Golfo di Oman e nell’Oceano Indiano, con lo scopo di “migliorare il coordinamento operativo e lo scambio di esperienze militari”. Nei giorni scorsi una nave, che sembrava essere una corvetta russa di classe Steregushchiy, era stata avvistata in un porto militare nella città iraniana di Bandar Abbas. L’Iran ha anche emesso un avviso di lancio di razzi ai piloti della regione, suggerendo che nell’esercitazione fosse previsto il lancio di missili anti-nave. Le esercitazioni iraniane giungono mentre gli Usa avvicinano un’altra portaerei al Medioriente, la USS Gerald R. 🔗 Leggi su Lapresse.it
