Nuovi dettagli emergono nell'inchiesta che coinvolge escort e calciatori, con particolare attenzione alle serate organizzate dall’agenzia Ma. In uno dei locali frequentati, il privé del Pineta, sono state trovate bottiglie di vino dal valore fino a 20mila euro ciascuna. Circa settanta giocatori di Serie A sono stati segnalati come partecipanti alle serate, secondo le indagini in corso.

La carta dei vini del Pineta: fino a 20mila euro a bottiglia. Non bastava sapere che circa settanta calciatori di Serie A frequentavano le serate organizzate dall’agenzia Ma.De nei locali della movida milanese. Ora, grazie alla documentazione depositata al Riesame dai legali di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi – ai domiciliari dal 20 aprile con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione – emergono i numeri di un sistema che ha poco a che vedere con una “semplice cena elegante”, come la difesa vorrebbe far credere. L’avvocato Marco Martini, difensore della coppia, ha depositato al giudice del Riesame la carta dei vini del privé del Pineta, il locale di via Messina a Milano che nei fine settimana veniva dato in gestione alla Ma.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Escort e calciatori, i nuovi dettagli dell’inchiesta: nel privé del Pineta bottiglie da ventimila euro

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Inchiesta escort e calciatori a Milano: Emanuele Buttini e Deborah Ronchi fanno ricorso al Riesame contro i domiciliari; Inchiesta escort, nel privè dei calciatori anche bottiglie da 20mila euro: il listino prezzi; Calciatori, imprenditori ed escort: gli affari delle agenzie di PR che governano le notti di lusso a Milano; Faccio la escort, da me vengono i calciatori a fine carriera di Roma, Lazio, Milan e Inter. Mi gusto la loro pensione, guadagno tanto.

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Nuovi dettagli dall'inchiesta escort: "Giocatori nel privé con bottiglie da ventimila euro" #inchiestaescort #calcio x.com