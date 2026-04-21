Un’indagine ha rivelato che oltre 70 clienti vip, tra cui calciatori di squadre di Serie A e membri della Nazionale, sono stati coinvolti in eventi organizzati da un’agenzia di eventi a Milano. Tra le spese segnalate figurano feste private con escort con tariffe di circa 1000 euro. Sono emerse anche telefonate sospette provenienti da un ex allenatore di una grande squadra di calcio.

Milano – Nella lista degli oltre 70 clienti vip dell’agenzia di eventi Ma.De. Milano ci sono giocatori della Nazionale italiana, nomi nella rosa dell’Inter, del Milan, della Juventus, della Lazio, del Sassuolo o del Torino. E ancora calciatori di squadre come Verona, Como e Monza elencate tra le parole chiave, riportate nel decreto di perquisizione eseguito dalla Gdf, per le ricerche negli smartphone sequestrati: ospiti di feste nei locali della movida milanese, sulla spiagge greche di Mykonos o caraibiche di St. Barth con foto sbandierate sui social oppure fruitori (non indagati) di rapporti sessuali a pagamento. Tra i più assidui un ex calciatore nerazzurro, ora allenatore all’estero, con otto contatti telefonici ravvicinati con uno dei collaboratori dell’agenzia rilevati dall’analisi delle celle.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il privé dei calciatori con le escort a mille euro: le tariffe delle feste hard. Serie A e Nazionale nel ‘giro’, telefonate sospette dall’allenatore ex Inter

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