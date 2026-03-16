Arriva al pronto soccorso in gravi condizioni operata d'urgenza | i medici salvano paziente di quasi 100 anni

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di quasi 100 anni è arrivata al pronto soccorso di Alessandria in condizioni critiche a causa di un’ostruzione intestinale. I medici hanno deciso di intervenire con un’operazione d’urgenza, riuscendo a salvarla. La paziente è stata sottoposta all’intervento e ora si trova in fase di recupero. Nessun dettaglio sulle cause dell’ostruzione o sulla sua condizione attuale.

Una paziente di quasi 100 anni è stata operata con successo ad Alessandria per una grave occlusione intestinale. Dopo l'intervento chirurgico d’urgenza, la signora si è ripresa rapidamente ed è stata dimessa quattro giorni dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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