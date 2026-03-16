Arriva al pronto soccorso in gravi condizioni operata d'urgenza | i medici salvano paziente di quasi 100 anni

Una donna di quasi 100 anni è arrivata al pronto soccorso di Alessandria in condizioni critiche a causa di un’ostruzione intestinale. I medici hanno deciso di intervenire con un’operazione d’urgenza, riuscendo a salvarla. La paziente è stata sottoposta all’intervento e ora si trova in fase di recupero. Nessun dettaglio sulle cause dell’ostruzione o sulla sua condizione attuale.

Una paziente di quasi 100 anni è stata operata con successo ad Alessandria per una grave occlusione intestinale. Dopo l'intervento chirurgico d’urgenza, la signora si è ripresa rapidamente ed è stata dimessa quattro giorni dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Segreti di famiglia 3, anticipazioni dal 23 al 28 febbraio: Tugce operata d’urgenza, le sue condizioni restano graviCosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 23 al 28 febbraio? La... AL PRONTO SOCCORSO #danielecondotta #comedy Aggiornamenti e notizie su Arriva al pronto soccorso in gravi... Temi più discussi: Pronto soccorso, arriva il reparto filtro in attesa di avere il posto letto; Urbino, botta e risposta sul pronto soccorso. L’Ast replica alla consigliera Vitri (Pd): Un solo medico con contratto di 6 mesi? In...; Ferie, poco personale, code infinite: arriva il mese terribile del Pronto soccorso. Rischiamo lo stop; VIDEO Piceno, Abbuffata alcolica e nuove dipendenze: l’allarme di Faiella e Petrelli sui giovani che finiscono al pronto soccorso. Sant’Anna, pronto soccorso troppo piccolo: arriva la nuova camera caldaOrmai ci siamo per lo spazio di accoglienza delle ambulanze. L’ampliamento generale del reparto d’emergenza atteso solo in autunno ... laprovinciadicomo.it Nei Pronto Soccorso trapanesi arriva il dispositivo antiaggressione per i sanitariSono stati consegnati agli operatori di Pronto Soccorso degli ospedali di tutta l’ASP Trapani, in occasione della Giornata Internazionale ... itacanotizie.it Elio Germano arriva (di nuovo) su Instagram per dire "NO". Da sempre politicamente impegnato, l’attore ha usato l’ironia per far sapere come si esprimerà il prossimo 22 e 23 marzo in merito al referendum della giustizia. x.com L’atto di accusa arriva dal grande schermo. Ed è un’accusa da Oscar contro il presidente russo Vladimir Putin. C’è un documentario che sta facendo il giro del mondo e che, dopo aver vinto premi e riconoscimenti, è stato premiato questa notte a Los Angeles, - facebook.com facebook