Erede Massara Gasp snobbato | Pensa al Milan

La Roma sta portando avanti le operazioni di mercato, concentrandosi sulle cessioni e sui rinnovi contrattuali, mentre allo stesso tempo valuta le opportunità di un possibile cambiamento alla guida sportiva. Nel frattempo, il nome del prossimo direttore sportivo è al centro di discussioni, con alcune voci che collegano la posizione a un eventuale passaggio alla squadra francese. La società non ha ancora annunciato decisioni ufficiali riguardo al futuro del ruolo.

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Prosegue il casting giallorosso per il ruolo di direttore sportivo al posto di Massara Da un lato continua a lavorare per la Roma soprattutto sulle cessioni e sui rinnovi, dall’altro ascolta i sondaggi del Marsiglia in vista di un futuro lontano dalla Capitale. Praticamente liquidato in conferenza stampa da Gian Piero Gasperini, Frederic Massara lascerà i giallorossi dopo una sola stagione e la proprietà romanista ha iniziato già da tempo il casting per il sostituto. Nuovo Ds Roma, Gasp ‘tradito’: “Ha in testa il Milan” (Ansa Foto) – calciomercato.it La prima scelta dei Friedkin e di Gasp resta Giovanni Manna, ma la necessità di trattare con Aurelio De Laurentiis sulla penale fa rimanere in piedi anche le altre candidature.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Erede Massara, Gasp snobbato: “Pensa al Milan” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Gasp-Ranieri, l’ora della scelta: in bilico anche MassaraLe dichiarazioni nel pre-partita di Roma Pisa rilasciate da Claudio Ranieri non sono state digerite da Gasperini, tanto che tra i due è calato il... Gasp, messaggio a Massara: "Allenatore e d.s. non devono prendere strade diverse. E senza Champions..."Un’altra finale, da vincere per sperare ancora di più in un posto in Champions e tenere la distanza dal Como.