Eravamo davvero più felici o solo meno connessi?

Prima dell’avvento di Internet, l’economia funzionava in modo diverso, con un sistema in cui chi possedeva informazioni aveva vantaggi significativi, mentre chi ne era privo si trovava in svantaggio. La mancanza di connessione digitale impediva uno scambio rapido e diffuso di dati, creando disuguaglianze tra chi aveva accesso alle informazioni e chi no. Oggi, con la rete, questa dinamica si è modificata, portando a conseguenze sul modo in cui le persone vivono e si relazionano.

di Annamaria Spina Prima di Internet, l’economia era strutturalmente limitata dall’asimmetria informativa.chi sapeva dominava, chi non sapeva dipendeva. Le informazioni viaggiavano attraverso canali verticali.giornali, televisione, università, istituzioni. Questo creava un mondo ordinato ma anche profondamente gerarchico. I mercati erano meno trasparenti, l’accesso alle opportunità più scarso, la mobilità sociale più rigida, l’innovazione più concentrata geograficamente. Culturalmente, però, quel mondo possedeva una sua coerenza.il tempo era più “lungo”, l’errore più nascosto, la complessità più filtrata. Con Internet avviene una trasformazione economica radicale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Eravamo troppo piccoli per capire:

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