A Osimo Stazione, in via Garibaldi, sono stati destinati cinque milioni di euro per l’acquisto di 29 appartamenti destinati all’edilizia residenziale pubblica. La somma sarà impiegata per l’acquisto di unità immobiliari destinate ad uso abitativo sociale. La decisione riguarda il progetto di intervento pubblico volto a incrementare le abitazioni disponibili nel territorio. La delibera è stata approvata nelle ultime settimane.

A Osimo Stazione, in via Garibaldi è previsto l’acquisto di 29 unità immobiliari da utilizzare per l’edilizia residenziale pubblica. Entro il mese di giugno sarà stipulato il preliminare di compravendita e poi, entro 12 mesi dalla stipula, la ditta affidataria dovrà eseguire i lavori di completamento degli alloggi presumibilmente, entro l’estate 2027 e consegnati entro dicembre dello stesso anno. L’impegno finanziario complessivo è pari a 5 milioni e 496mila euro. Si tratta tra l’altro di un cantiere bloccato da diversi anni che sta creando criticità ai residenti del rione in termini di degrado e sporcizia. Proprio in queste ore è stata svolta la ricognizione di Tommaso Fagioli, presidente di Erap Marche sul territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Erap, ecco cinque milioni per 29 appartamenti

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