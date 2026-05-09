EPT di Montecarlo | la diretta streaming a 20 leftsenza azzurri

AllEPT di Montecarlo, la diretta streaming ha mostrato i primi 20 giocatori ancora in gioco, senza rappresentanti italiani tra loro. L'ultimo concorrente del paese rimasto in partita, Fabiano Cappelli, si è dovuto arrendere al 42° posto, dopo aver subito un colpo decisivo. La competizione continua con altri partecipanti, ma l'Italia non vede più suoi esponenti tra i protagonisti della giornata.

Anche l'ultimo giocatore italiano rimasto in gara ha dovuto salutare i compagni di viaggio. Fabiano Cappelli ha chiuso al 42° posto con un colpo imparabile. Fuori anche il chipleader di inizio giornata. Restano in 20 con Binder primo a quota 4,5 milioni. La diretta streaming del day 5 è su Gazzetta Il quinto giorno di lotta al tavolo non vedrà l'azzurro Italia in corsa per il titolo. Fabiano Cappelli, ultimo rappresentante dello Stivale nel Principato ha dovuto salutare anzitempo il torneo. All'EPT di Montecarlo si gioca il day5 con diretta streaming in italiano sul nostro sito Le speranze azzurre sono durate poco nel Main Event dell'EPT di Montecarlo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - EPT di Montecarlo: la diretta streaming a 20 left...senza azzurri

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