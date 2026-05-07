Il terzo giorno dell'EPT di Montecarlo si può seguire in diretta streaming su Gazzetta. Nel Main Event, tutti i giocatori ancora in gara sono arrivati a premio. Le iscrizioni totali superano le mille e la competizione prosegue con un premio di circa 825.000 euro per il vincitore. I partecipanti continuano a sfidarsi sui tavoli del casinò, con l’obiettivo di raggiungere la fase finale.

Nel Main Event della tappa monegasca, i giocatori rimasti al tavolo sono tutti a premio. Gli ingressi totali sono stato più di mille e si lotta per un primo premio da 825.000 euro ma la strada è ancora lunga. Gli azzurri lottano ma per ora sono lontani dalla vetta. Oggi diretta streaming in italiano sul nostro sito Quasi cinque milioni di montepremi totale. Oltre 1000 buyin pagati. Numeri davvero importanti per questa edizione 2026 che oggi vive il terzo giorno di lotta al tavolo. All'EPT di Montecarlo tutto è pronto per il day3 che potete seguire con noi in diretta streaming Main Event ma non solo in quel di Montecarlo. Bisogna sempre tener d'occhio i side event che, in certi casi, sono anche più "pesanti" dello stesso torneo "principale".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il day 3 dell'EPT di Montecarlo è in diretta streaming su Gazzetta

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