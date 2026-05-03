La diretta streaming dell' EPT di Montecarlo è su Gazzetta

La diretta streaming dell'European Poker Tour di Montecarlo è disponibile sulla piattaforma Gazzetta. La tappa di Montecarlo rappresenta l’ultima del primo blocco stagionale dell’EPT, con numerosi partecipanti provenienti da diverse nazioni. La manifestazione si svolge nel prestigioso casinò della città e si concentra su un torneo principale con un montepremi elevato. La copertura in streaming permette di seguire in tempo reale le fasi più importanti dell’evento.

Torna ad alzarsi il palcoscenico dell'European Poker Tour con la tappa che chiude la prima parte di stagione. Tanta attenzione sugli italiani coinvolti nella giornata di oggi. C'è tanto infatti da dire a partire dall'High Roller che vede due azzurri in corsa. La diretta streaming dell'EPT di Montecarlo è sul nostro sito Il tour torna nel Principato: una tappa EPT molto attesa e, come sempre, con montepremi decisamente alti. Tra PokerStars Open, Cup e High Roller c'è decisamente tanto da dire. Camosci e Drago sono impegnati in diretta streaming nell'High Roller dell'EPT di Montecarlo La lunga strada del poker in quel di Montecarlo inizia dal PokerStars Open.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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