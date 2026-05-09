Episodi violenti nella notte a Lecco e Merate necessario l' intervento dei soccorsi

Nella notte tra venerdì e sabato si sono verificati due episodi violenti a Lecco e Merate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma i dettagli e le cause degli incidenti restano ancora da definire. Nessuna persona è stata ancora identificata o ascoltata in relazione agli eventi. Le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche degli episodi.

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