Episodi violenti nella notte a Lecco e Merate necessario l' intervento dei soccorsi

Da leccotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra venerdì e sabato si sono verificati due episodi violenti a Lecco e Merate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma i dettagli e le cause degli incidenti restano ancora da definire. Nessuna persona è stata ancora identificata o ascoltata in relazione agli eventi. Le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche degli episodi.

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Sono ancora da chiarire i contorni dei due episodi violenti avvenuti nella notte tra venerdì e sabato a Lecco e a Merate. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono dovuti intervenire in entrambi i casi per due persone “aggredite”. Il primo episodio si è registrato alle ore 1.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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