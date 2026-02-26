Doppio intervento dei soccorsi per eccesso di alcolici a Lecco e Barzanò

Più grave il caso in Brianza dove un giovane è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Sempre nella serata di mercoledì è stato soccorso anche un 49enne in centro città Doppio intervento dei soccorsi nella serata di mercoledì 25 febbraio per due episodi di intossicazione etilica, uno dei quali preoccupante. Il primo allarme è scattato a Barzanò alle ore 20.25. Inizialmente partito in giallo, l'intervento dei soccorsi è poi proseguito con il trasporto in ospedale di un ragazzo di 20 anni in codice rosso, massima urgenza. Il giovane, in evidente stato difficoltà per aver ecceduto con le bevande alcoliche, è stato raggiunto in via Leonardo da Vinci da un equipaggio della Croce Bianca di Merate e sottoposto alle prime cure, quindi il trasferimento in ambulanza al nosocomio di Carate Brianza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

