Risse di notte in piazza non vogliamo un caso Massa I timori dei residenti per violenti episodi tra giovani ubriachi

Nella città di Lucca si sono verificati diversi episodi di risse durante le ore notturne in piazza. I residenti hanno espresso preoccupazione per episodi di violenza tra giovani ubriachi, temendo che possano ripetersi e coinvolgere altre zone. L’ultimo episodio a Massa ha attirato l’attenzione e ha alimentato le tensioni tra chi chiede interventi più severi e chi invita a evitare generalizzazioni.

Lucca, 14 aprile 2026 – “La tragedia accaduta l’altra notte a Massa rischia di non restare un caso isolato. Purtroppo anche in centro a Lucca assistiamo di frequente a risse ed episodi violenti fra gruppi di giovani ubriachi. E se qualcuno si mette in mezzo per fermarli potrebbe accadere qualcosa di molto brutto. Credo sia opportuno arginare questi fenomeni violenti per tempo“. A parlare con tono preoccupato è una residente del centro storico che abita vicino a piazza San Michele, ma il suo pensiero è condiviso da molti. Gli episodi violenti, gli scontri fra giovani ubriachi soprattutto nel fine settimana stanno diventando un fenomeno preoccupante.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Risse di notte in piazza, non vogliamo un caso Massa”. I timori dei residenti per violenti episodi tra giovani ubriachi Notte di sirene in Brianza: tra risse, incidenti e ubriachi 6 persone in ospedalePoco prima delle 20 di ieri, giovedì 29 gennaio, una giovane donna di 22 anni è finita in ospedale a causa di una lite, i cui risvolti sono ancora in... Leggi anche: “Risse tra ubriachi, gente che urina sui portoni dei condomini e urla fino alle 4 di mattina” Argomenti più discussi: Notte di Pasqua violenta, un'altra rissa in via Venti; Notte di Pasqua violenta: in centro risse e una donna ferita da un coltello; Apprezzamento sgradito ad una ragazza e scoppia la maxi rissa; Risse di notte in piazza, non vogliamo un caso Massa. I timori dei residenti per violenti episodi tra giovani ubriachi. RISSE NEL CUORE DI MESTRE: BRUGNARO 'INTERVERREMO' - Ogni città ha il suo degrado ma noi prederemo provvedimenti. Così il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, a seguito della rissa avvenuta sabato 11 aprile in via Palazzo a Mestre. Accadimento - facebook.com facebook