Enzo Iacchetti a Valmadrera

Sabato 14 marzo alle 21, nella sala Artesfera di Valmadrera, si terrà lo spettacolo “Buongiorno, Ministro!” interpretato da Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, come parte della stagione teatrale locale. La rappresentazione prevede la presenza di Iacchetti, noto comico e attore, che si esibirà insieme a Proietti. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nella struttura di Valmadrera.

Nuovo importante appuntamento per la Stagione teatrale della sala Artesfera di Valmadrera. Sabato 14 marzo alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo “Buongiorno, Ministro!”, interpretato da Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti.“Buongiorno, Ministro!”La commedia, in prima assoluta per l’Italia, nasce. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Enzo Iacchetti, decisione estrema: diffide e quereleEnzo Iacchetti sceglie la strada delle vie legali per difendere la propria immagine dopo la diffusione, nelle ultime settimane, di contenuti ritenuti... Enzo Iacchetti minaccia querela: “Post falsi e manipolati”Enzo Iacchetti ha formalmente diffidato Meta Platforms, la celebre piattaforma di servizi digitali fondata da Mark Zuckerberg. Tutto quello che riguarda Enzo Iacchetti Argomenti discussi: Valmadrera: il 14 Enzo Iacchetti sul palco di Artesfera. Chi è Martino, il figlio di Enzo Iacchetti/ Insegnante di teatro: presto diventerà papàChi è Martino Iacchetti, il figlio di Enzo Iacchetti? Appassionato di teatro, è un insegnante di recitazione: presto diventerà papà Enzo Iacchetti nel 1986 è diventato papà per la prima volta di ... ilsussidiario.net Enzo Iacchetti, la villa da sogno sul lago Maggiore: il living con vista, la cucina spaziosa, gli arredi country e il cane LucinoEnzo Iacchetti è uno di quei personaggi televisivi che tutti pensano di conoscere, finché non si entra davvero nella sua quotidianità. Il volto storico di Striscia la Notizia ha scelto da tempo di ... leggo.it