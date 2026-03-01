Conseguenze di 40 anni nei panni di altri | le trasformazioni di Dario Ballantini al Teatro Verdi
Sabato 7 marzo alle 21 si tiene al Teatro Verdi lo spettacolo di Dario Ballantini intitolato “Conseguenze di 40 anni nei panni di altri”. L’attore e trasformista si esibisce in una performance che mette in mostra le diverse sfaccettature del suo talento, portando in scena un viaggio attraverso le sue molteplici interpretazioni. L’evento coinvolge il pubblico con una rappresentazione che si concentra sulle capacità di trasformazione dell’artista.
Sabato 7 marzo alle ore 21 appuntamento al Teatro Verdi con lo spettacolo di Dario Ballantini "Conseguenze di 40 anni nei panni di altri": la performance di un fuoriclasse che esplora le infinite sfaccettature del trasformismo.Vincitore del Premio Ombra della Sera per il Teatro 2025, Ballantini.
Tutto quello che riguarda Conseguenze di.
