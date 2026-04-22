Ladri irrompono in casa nel Comasco legano una famiglia e portano via la cassaforte | bottino da 15mila euro
Una banda di malviventi ha fatto irruzione in una casa nel Comasco, legando una famiglia presente al momento e portando via una cassaforte contenente circa 15mila euro. L'episodio si è verificato a Castelmarte, dove i ladri hanno agito senza essere fermati e si sono dileguati con il bottino. Nessuno degli occupanti ha riportato ferite. La polizia sta indagando sulla rapina.
Una banda ha fatto irruzione in un'abitazione di Castelmarte (Como) portando via un bottino da 15mila euro. I ladri hanno immobilizzato due coniugi e il loro nipote con le fascette da elettricista e li avrebbero minacciati con un coltello.🔗 Leggi su Fanpage.it
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