Ladri irrompono in casa nel Comasco legano una famiglia e portano via la cassaforte | bottino da 15mila euro

Una banda di malviventi ha fatto irruzione in una casa nel Comasco, legando una famiglia presente al momento e portando via una cassaforte contenente circa 15mila euro. L'episodio si è verificato a Castelmarte, dove i ladri hanno agito senza essere fermati e si sono dileguati con il bottino. Nessuno degli occupanti ha riportato ferite. La polizia sta indagando sulla rapina.