Entella batte Carrarese 2-1 | vittoria decisiva e salvezza in Serie C
Nella partita di Serie C, l'Entella ha vinto 2-1 contro la Carrarese, ottenendo così la salvezza. Nel corso dell'incontro, l'Entella ha gestito bene la pressione negli ultimi minuti, mantenendo la concentrazione. Il gol decisivo è stato segnato da Cuppone, che ha portato la squadra alla vittoria. I due gol dell'Entella sono stati realizzati durante il primo tempo, mentre la Carrarese ha segnato un gol nel secondo tempo.
? Punti chiave Come ha fatto l'Entella a gestire la pressione dell'ultimo minuto?. Chi sono stati i veri protagonisti del gol decisivo di Cuppone?. Perché il gol annullato della Carrarese ha cambiato il finale?. Cosa cambierà per il futuro tecnico dell'Entella dopo questa salvezza?.? In Breve Tirelli e Cuppone segnano per i liguri, Melegoni pareggia per la Carrarese.. Gol di Tirelli al 24' e Cuppone al 46', Zanon accorcia al 47'.. L'allenatore Chiappella guida la squadra alla salvezza evitando i playout.. Ammoniti durante il match a Chiavari Tirelli, Cuppone, Melegoni e Zanon.. L’Entella assicura la permanenza in Serie C battendo la Carrarese per 2-1 a Chiavari, un successo che permette alla formazione di casa chiavareresca di evitare i playout.🔗 Leggi su Ameve.eu
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