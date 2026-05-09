Entella batte Carrarese 2-1 | vittoria decisiva e salvezza in Serie C

Nella partita di Serie C, l'Entella ha vinto 2-1 contro la Carrarese, ottenendo così la salvezza. Nel corso dell'incontro, l'Entella ha gestito bene la pressione negli ultimi minuti, mantenendo la concentrazione. Il gol decisivo è stato segnato da Cuppone, che ha portato la squadra alla vittoria. I due gol dell'Entella sono stati realizzati durante il primo tempo, mentre la Carrarese ha segnato un gol nel secondo tempo.

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? Punti chiave Come ha fatto l'Entella a gestire la pressione dell'ultimo minuto?. Chi sono stati i veri protagonisti del gol decisivo di Cuppone?. Perché il gol annullato della Carrarese ha cambiato il finale?. Cosa cambierà per il futuro tecnico dell'Entella dopo questa salvezza?.? In Breve Tirelli e Cuppone segnano per i liguri, Melegoni pareggia per la Carrarese.. Gol di Tirelli al 24' e Cuppone al 46', Zanon accorcia al 47'.. L'allenatore Chiappella guida la squadra alla salvezza evitando i playout.. Ammoniti durante il match a Chiavari Tirelli, Cuppone, Melegoni e Zanon.. L’Entella assicura la permanenza in Serie C battendo la Carrarese per 2-1 a Chiavari, un successo che permette alla formazione di casa chiavareresca di evitare i playout.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Entella batte Carrarese 2-1: vittoria decisiva e salvezza in Serie C ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Entella-Carrarese 2-1: colpo salvezza, festa a Chiavari Shpendi regala la permanenza all’Empoli allo scadere. La Carrarese cade contro un’Entella da salvezzaUn venerdì sera da batticuore per la Toscana del pallone: l’Empoli strappa con le unghie e con i denti una salvezza che pareva stregata, grazie a un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calcio Serie B – La Virtus Entella batte 2-1 la Carrarese e si salva; Entella in festa, resta in Serie B!; Entella ko col Bari (2-0), tutto rimandato all'ultima di campionato con la Carrarese. Salvezza diretta o play…; Vittoria salvezza per l’Entella che con Tirelli e Cuppone batte la Carrarese. DIRETTA | Entella Carrarese (risultato finale 2-1): liguri salvi! (Serie B, 8 maggio)Serie B, Diretta Entella Carrarese, streaming video tv: ultima giornata di campionato che può valere una stagione per i padroni di casa (8 maggio 2026) ... ilsussidiario.net La Virtus Entella si salva con merito. Stesa la Carrarese 2-1La festa può finalmente cominciare allo stadio di Chiavari. Dopo una stagione lunga, complicata e vissuta spesso sul filo ... telenord.it