Entella-Carrarese 2-1 | colpo salvezza festa a Chiavari

Nella partita tra Entella e Carrarese, l’Entella ha ottenuto una vittoria per 2-1, conquistando così una salvezza che evita i playout e la retrocessione in Serie C. La gara si è disputata a Chiavari, dove i tifosi hanno festeggiato il risultato positivo della propria squadra. La vittoria ha rappresentato un successo importante per l’Entella in questa stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui