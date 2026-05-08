Entella-Carrarese 2-1 | colpo salvezza festa a Chiavari

Da genovatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Entella e Carrarese, l’Entella ha ottenuto una vittoria per 2-1, conquistando così una salvezza che evita i playout e la retrocessione in Serie C. La gara si è disputata a Chiavari, dove i tifosi hanno festeggiato il risultato positivo della propria squadra. La vittoria ha rappresentato un successo importante per l’Entella in questa stagione.

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Colpo salvezza per l'Entella. La formazione di Chiavari supera 2-1 la Carrarese e mette la ciliegina sulla torta evitando anche i playout per non retrocedere in Serie C. Una formazione operaia che ha costruito tra le mura amiche la propria permanenza in Serie B, puntando sulle idee di un.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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