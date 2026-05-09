Nacon e KT Racing hanno annunciato l’uscita di Endurance Motorsport Series, un nuovo videogioco di corse endurance previsto per questa estate. La versione sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. La notizia è stata comunicata tramite un annuncio ufficiale, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulle modalità di gioco.

Nacon e KT Racing hanno annunciato ufficialmente Endurance Motorsport Series, un nuovo gioco di corse endurance in arrivo quest’estate su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam. Il progetto nasce con un obiettivo molto chiaro: proporre un’esperienza diversa dai racing tradizionali, dove vincere non significa soltanto essere il pilota più veloce in pista, ma saper gestire ogni aspetto della competizione con lucidità, precisione e spirito di squadra. Il titolo punta a ricreare la complessità delle gare endurance moderne, quelle in cui il risultato finale non dipende mai da un solo giro perfetto o da una semplice staccata al limite....🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Endurance Motorsport Series annunciato ufficialmente: il nuovo racing endurance di Nacon

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Endurance Motorsport Series is a Simcade Experience!

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