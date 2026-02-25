Tra fotovoltaico e biometano | il nuovo impianto di Racing Bulls porta la sostenibilità nel motorsport

Si tratta di un impianto 'verde' di 14.500 metri quadrati che sorge accanto alla sede della scuderia. La cella a combustibile consente una produzione media annua di 4,6 GWh di elettricità a zero emissioni di carbonio Innovazione e sostenibilità a sostegno del motorsport. Racing Bulls, scuderia con base a Faenza che gareggia nella Formula 1, annuncia l'inaugurazione del suo impianto di cogenerazione a celle a combustibile all'avanguardia a Faenza, segnando un'importante pietra miliare nell'innovazione sostenibile per il settore delle corse automobilistiche. Si tratta di un progetto pionieristico, sviluppato in collaborazione con il fornitore ufficiale Cefla e in piena linea con gli obiettivi di sostenibilità di Red Bull, Formula 1 e Fia, e rappresenta un investimento significativo in tecnologie avanzate che coniugano eccellenza sportiva, tutela ambientale e valore economico a lungo termine. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

