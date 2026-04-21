Il Vincenzo Sospiri Sospiri Racing lancia la sfida al Campionato italiano Gt Endurance schierando due Lamborghini Huracan

La stagione 2026 del Campionato Italiano GT Endurance si avvicina e la squadra Vincenzo Sospiri Racing ha annunciato la partecipazione schierando due vetture Lamborghini Huracan. La squadra ha iniziato le procedure di preparazione e sviluppo per affrontare le gare in programma. La presenza delle due auto rappresenta un passo importante per la squadra nel contesto della nuova stagione, che si preannuncia ricca di competizioni.

Il countdown per la stagione 2026 del Campionato Italiano GT Endurance è ufficialmente iniziato e la Vincenzo Sospiri Racing non ha intenzione di restare a guardare. La scuderia di Forlì ha confermato che scenderà in pista con due Lamborghini Huracan GT3 Evo II, entrambe iscritte nella classe.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Il Vincenzo Sospiri Racing al Gt World Challenge 2026 con la nuova Lamborghini Temerario Gt3La collaborazione tra il Vincenzo Sospiri Racing e Lamborghini proseguirà anche nel 2026, segnando un nuovo capitolo di una partnership che dura da... Il Vincenzo Sospiri Racing lancia la sfida per il 2026: i campioni in carica pronti a difendere il trono nel Lamborghini Super TrofeoIl debutto è fissato per il weekend del 10-12 aprile a Le Castellet (Francia), teatro della prima sfida di un calendario che toccherà i templi della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lamborghini Super Trofeo, esordio di sostanza per il Vincenzo Sospiri Racing a Le Castellet; Lamborghini Super Trofeo, doppio trionfo italiano al Paul Ricard; Sindacato giornalisti: Inammissibili le dichiarazioni di Sospiri sull’ufficio stampa della Asl di Pescara; Villorba Corse sfida il GT Open | la Lamborghini 63 debutta a Portimao. Lamborghini Super Trofeo, esordio di sostanza per il Vincenzo Sospiri Racing a Le CastelletTra sorpassi mozzafiato, contatti duri e una gestione strategica impeccabile, la scuderia ha portato a casa punti preziosi sia nella categoria Pro che nella Pro-Am, dimostrando di avere il passo per s ... forlitoday.it Il Vincenzo Sospiri Racing raddoppia in Asia: Sceats e Wisniewski all'assalto del Lamborghini Super Trofeo 2026L’attesa è quasi finita. I motori si accenderanno nel weekend del 26 aprile sul circuito di Sepang, in Malesia, per il primo round stagionale ... forlitoday.it Quali sono i piloti che hanno vinto il campionato Formula 2, GP2 e Formula 3000 a non aver mai disputato una gara in F1Li elenchiamo. Tra quelli della F3000 menzioniamo anche Vincenzo Sospiri, campione 1995, e che arrivò in F1 nel 1997, salvo essere facebook