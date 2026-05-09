Empoli-Carrarese ultras armati in centro città | emessi 20 Daspo per i tifosi ospiti

Dopo i disordini avvenuti prima della partita tra Empoli e Carrarese, sono stati emessi venti provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi ospiti. I provvedimenti, che possono durare fino a sette anni, sono stati applicati a seguito di incidenti e comportamenti violenti verificatisi nel centro città. La questura ha comunicato che le misure riguardano tifosi provenienti dalla squadra ospite coinvolti in episodi di disordine pubblico.

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Venti provvedimenti di DASPOnei confronti di altrettanti tifosi carraresi, a seguito dei fatti avvenuti il 28 settembre 2025 ad Empoli prima della partita di Serie B Empoli-Carrarese. I provvedimenti sono stati emessi per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire la sicurezza pubblica. Le indagini della Digos e la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’adozione dei 20 provvedimenti di DASPO è stata preceduta da un’approfondita attività investigativa. Gli episodi contestati risalgono al 28 settembre 2025, quando un gruppo di 20 ultras carraresi è arrivato nel parcheggio riservato agli ospiti dello stadio Castellani di Empoli.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Empoli-Carrarese, ultras armati in centro città: emessi 20 Daspo per i tifosi ospiti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Incendio e guerriglia sull'autostrada A2 tra ultras di Casertana e Catania, traffico in tilt: emessi 29 DaspoLa Polizia di Stato ha emesso 29 DASPO nei confronti di tifosi della Casertana e del Catania, a seguito dei gravi disordini avvenuti lo scorso... Scontri tra tifosi pisani e veronesi: emessi nove daspoAl vaglio numerose altre posizioni di tifosi che hanno partecipato alla guerriglia urbana dello scorso ottobre vicino allo stadio Prosegue l'attività... Una raccolta di contenuti Empoli-Carrarese, ultras armati in centro città: emessi 20 Daspo per i tifosi ospitiVenti tifosi carraresi sono stati colpiti da DASPO dopo i disordini prima di Empoli-Carrarese: provvedimenti fino a 7 anni. virgilio.it Empoli-Carrarese: DASPO per venti ultras carrariniIl Questore della provincia di Firenze ha disposto 20 provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi della Carrarese. Le misure prevedono il divieto di ... gonews.it