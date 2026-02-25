Scontri tra tifosi pisani e veronesi | emessi nove daspo

Al vaglio numerose altre posizioni di tifosi che hanno partecipato alla guerriglia urbana dello scorso ottobre vicino allo stadio Prosegue l'attività della Polizia di Stato in seguito agli scontri avvenuti tra tifosi in occasione della partita Pisa-Hellas Verona lo scorso 18 ottobre.A seguito delle attività di indagine della Digos, degli arresti in flagranza differita e dell’attività istruttoria della Divisione Anticrimine, sono stati emessi dal questore di Pisa, e già regolarmente notificati, in totale 9 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive.Nello specifico la Divisione Anticrimine della Polizia di Stato ha svolto la seguente attività:- il 4 novembre 2025 (in urgenza) ha emesso 5 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive a carico di tifosi veronesi, di cui due per la durata di 2 anni, due per la durata di 3 anni e uno della durata di 10 anni corredato dalla prescrizione dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la stessa durata;- il 17 febbraio 2026 sono state istruite 53 comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo al fine di emettere analoghi provvedimenti;- sempre il 17 febbraio, al termine di complesse indagini, il questore ha emesso ulteriori 4 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive di cui uno per la durata di 1 anno, uno per la durata di 4 anni e due per la durata di 6 anni, corredati dalla prescrizione dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la durata di 5 anni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Scontri tra pisani e veronesi in via Piave: denunciati 121 tifosi veneti

scontri a pisa tra tifosi verona e locali

