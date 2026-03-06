Sull’autostrada A2 tra Salerno e Caggiano si sono verificati scontri tra tifosi di Casertana e Catania, con alcuni ultras che hanno dato fuoco alla vegetazione e causato il blocco del traffico. Durante gli incidenti, sono stati emessi 29 Daspo nei confronti dei tifosi coinvolti. La situazione ha provocato ingorghi e disagi alla circolazione lungo il tratto autostradale.

La Polizia di Stato ha emesso 29 DASPO nei confronti di tifosi della Casertana e del Catania, a seguito dei gravi disordini avvenuti lo scorso ottobre sull’autostrada A2. I provvedimenti sono stati adottati dopo che tutti i soggetti erano già stati denunciati dalla DIGOS della Questura di Salerno alla locale Procura della Repubblica, per aver preso parte agli scontri tra opposte tifoserie. Le informazioni dalla Polizia di Stato Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fatti risalgono allo scorso ottobre, quando tifosi campani provenienti da Picerno e sostenitori etnei, di ritorno dalla trasferta di Giugliano in Campania e diretti in Sicilia, si sono affrontati in modo violento lungo le carreggiate dell’autostrada A2. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendio e guerriglia sull'autostrada A2 tra ultras di Casertana e Catania, traffico in tilt: emessi 29 Daspo

