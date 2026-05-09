Empoli - Carrarese daspo per 20 ultras

Il questore della provincia di Firenze ha emesso venti provvedimenti di daspo nei confronti di altrettanti ultras della squadra di calcio Carrarese. La misura riguarda tifosi che sono stati identificati come coinvolti in comportamenti che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine durante le partite. I provvedimenti sono stati disposti per un periodo di tempo determinato, con l'intento di prevenire ulteriori episodi di disturbo durante le manifestazioni sportive.

Il questore della provincia di Firenze ha disposto 20 provvedimenti di daspo nei confronti di altrettanti tifosi della Carrarese. Dieci divieti avranno durata compresa tra i 2 e i 4 anni, mentre gli altri dieci tra i 5 e i 7 anni.I provvedimenti sono legati a quanto accaduto il 28 settembre 2025.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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