Emilia Rossatti tricolore Campionessa tra i Master Assoluti applausi per Poli
Durante la settimana appena conclusa, il club ha ottenuto risultati importanti con un’atleta che ha conquistato il titolo tricolore tra i Master e un’altra che si è distinta tra gli assoluti, ricevendo applausi per le sue prestazioni. Sono arrivati anche qualificazioni alle finali nazionali, segnando un momento positivo per le attività sportive della squadra. I successi sono stati celebrati con entusiasmo da tutta la società.
Si chiude una settimana da incorniciare per i nostri colori: tra imprese straordinarie e rinascite agonistiche, il club festeggia titoli tricolori e pass per le finali nazionali. Un periodo di scherma ad altissima intensità ha regalato emozioni forti e risultati di prestigio, confermando la crescita costante di un gruppo che continua a farsi valere con carattere sui palcoscenici più importanti. Nelle prove dedicate agli Assoluti, i riflettori si sono accesi sulla prestazione maiuscola di Alessandro Poli. Con un percorso impeccabile, Poli è riuscito a centrare l’accesso nella Top 32, risultato che gli vale la qualificazione ufficiale alla fase nazionale dei Campionati Italiani Assoluti di Roma.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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