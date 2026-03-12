Bernardi Poli da applausi E’ quinto in Lussemburgo

Durante il fine settimana, l'Accademia Bernardi di Ferrara ha partecipato a una competizione internazionale di scherma in Lussemburgo. I rappresentanti dell'accademia hanno ottenuto ottimi risultati, con Bernardi e Poli che sono stati molto applauditi. Bernardi si è piazzato tra i primi cinque, confermando la presenza di atleti di alto livello nel circuito europeo.

Fine settimana di grande scherma internazionale per l' Accademia Bernardi di Ferrara, che vede i suoi colori sventolare alta nel circuito europeo. Protagonista assoluto in Lussemburgo è stato Alessandro Poli, che nella prova della Eurofence League di spada maschile ha sfiorato l'impresa, chiudendo con un eccellente quinto posto, fermandosi proprio ai piedi del podio. Presenti rappresentanze di tutte le maggiori nazioni europee con centinaia di partecipanti. La prestazione di Poli è stata caratterizzata da una grande solidità tecnica e mentale, permettendogli di superare turni eliminatori complessi contro avversari di alto profilo internazionale.