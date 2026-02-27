Un weekend tricolore Atletica via agli Assoluti
Oggi prende il via il campionato italiano assoluto di atletica al PalaCasali, un appuntamento di grande rilievo per la stagione invernale. L’evento, che si svolgerà in tre giornate, riunisce i migliori atleti del paese e rappresenta uno dei momenti più importanti per il panorama nazionale. La competizione si svolge all’interno di un impianto al coperto, in una location che accoglie i protagonisti di questa disciplina.
Iniziano oggi i tricolori assoluti di atletica al PalaCasali. La massima rassegna tricolore al coperto vedrà quest’anno tre giornate nell’evento clou della stagione invernale nell’impianto dorico. Si comincia oggi con il peso maschile che vedrà in azione il campione europeo e bronzo mondiale Leonardo Fabbri: appuntamento alle 17.45 mentre le donne apriranno il programma alle 16.20 con ingresso libero per il pubblico. Poi tante altre stelle dell’atletica azzurra: domani nella marcia Antonella Palmisano, nel lungo Larissa Iapichino, Zaynab Dosso domenica nei 60 metri, nel triplo l’argento iridato Andrea Dallavalle, iscritto l’oro mondiale ed europeo indoor Andy Diaz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Atletica, Firenze ospiterà i Campionati Italiani Assoluti 2026. Le date della rassegna tricoloreSarà Firenze la sede dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica, in programma allo stadio Ridolfi dal 25 al 26 luglio.
Sweet Team tricolore, ben 22 medaglie agli italiani assoluti di nuoto pinnatoNel week end appena trascorso si sono svolti i campionati Italiani assoluti di primaverili di Nuoto Pinnato a Lignano Sabbiadoro e la Sweet Team, il...
Temi più discussi: Atletica Arcs Cus Perugia, weekend tricolore tra Sicilia e Veneto; Senza timori tra i migliori atleti italiani, i nostri giovani tra i templi di Selinunte; ATLETICA, TEAM TREVISO: FAVARETTO D'ARGENTO NEL PENTATHLON TRICOLORE - MORONA SESTO NEL CROSS CORTO A SELINUNTE | Comunicato Stampa; Indoor e Lanci: il Weekend Lombardo dei Giovani.
Atletica Al PalaCasali gli assoluti tricoloreDa domani a domenica in gara le medaglie di Tokyo e gli ori europei. Iscritto anche Furlani. Occhi puntati sulla Iapichino nel lungo ... ilrestodelcarlino.it
Atletica Mondovì, agli Italiani di Corsa Campestre titolo per Yasmine Lazouzi e bronzo per Giorgio CominoAtletica Mondovì, agli Italiani di Corsa Campestre titolo per Yasmine Lazouzi e bronzo per Giorgio Comino. Lorenzo Mellano secondo U23 nelle prove multiple ... ideawebtv.it
PROVE MULTIPLE - CASALMAGGIORE Ogni #weekend su piste diverse, con la stessa energia. Go #tigers! Si ringrazia papà Carabelli per le foto. #atleticameneghina #milano - facebook.com facebook
Larissa Iapichino vince il massimo trofeo internazionale di atletica al coperto La toscana brilla in occasione del World Indoro Tour prevalendo in ben due gare di salto in lungo, a Karlsruhe e a Torun. La Campionessa d’Europa indoor si è assicurata così u x.com