Emilia-Romagna via al piano anti-nutrie | interventi su tutto il territorio e nuove modalità di controllo

In Emilia-Romagna è stato avviato un nuovo piano contro le nutrie, che prevede interventi su tutto il territorio e l'introduzione di nuove modalità di controllo. Il programma mira a proteggere le colture agricole, ridurre i rischi legati alla compromissione degli argini e preservare la biodiversità e gli habitat naturali presenti nella regione. Le misure riguardano interventi specifici e regolamenti per gestire la presenza di questi animali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tutelare le colture agricole, contenere il rischio idraulico legato alla compromissione degli argini, salvaguardare la biodiversità e gli habitat naturali. Sono queste le principali finalità del nuovo piano per il controllo della nutria, approvato dalla Regione Emilia-Romagna e valido per il.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Fauna “fuori controllo”, scatta il piano: caccia selettiva e misure anti nutrie Leggi anche: Abbattute 8.565 nutrie. Il piano di controllo 2026: "Stanziati 45mila euro" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Regione Emilia-Romagna, al via il confronto per la riforma dello Statuto. Le forze politiche concordano: serve percorso condiviso e comune; A Bologna, mercoledì 6 maggio, al via un convegno su infrastrutture, ricostruzione e prevenzione del rischio in Emilia-Romagna; La nuova Legge Quadro sulla Cultura della Regione Emilia-Romagna: prosegue il percorso partecipato; Bambini, adolescenti e famiglie offline: le domeniche detox digitali in Emilia Romagna. L’Emilia-Romagna sostiene le pluriclassi in Appennino: al via 44 progetti finanziati dalla Regione con 385mila euroVogliamo mantenere attrattive le aree montane sostenendo un modello educativo diffuso, inclusivo e radicato nelle comunità locali ... orizzontescuola.it Al via i bandi 2026 di ATERSIR per sostenere la prevenzione e la riduzione dei rifiuti in Emilia-RomagnaDal primo maggio è possibile partecipare ai Bandi ATERSIR – l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti – per il 2026 rivolti ai Comuni e alle Unioni di Comuni dell’Emili ... sassuolo2000.it Dati #COVID19 in Emilia-Romagna il 8 maggio 2026. 0 casi (età media --) e 0 morti!! UN NUMERO A MIO GIUDIZIO POCO CREDIBILE DI CASI E UNA GIORNATA SENZA MORTI! @RegioneER ci spieghi anche, e non solo pubblichi!!!! x.com