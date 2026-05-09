Emilia-Romagna via al piano anti-nutrie | interventi su tutto il territorio e nuove modalità di controllo

Da riminitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Emilia-Romagna è stato avviato un nuovo piano contro le nutrie, che prevede interventi su tutto il territorio e l'introduzione di nuove modalità di controllo. Il programma mira a proteggere le colture agricole, ridurre i rischi legati alla compromissione degli argini e preservare la biodiversità e gli habitat naturali presenti nella regione. Le misure riguardano interventi specifici e regolamenti per gestire la presenza di questi animali.

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Tutelare le colture agricole, contenere il rischio idraulico legato alla compromissione degli argini, salvaguardare la biodiversità e gli habitat naturali. Sono queste le principali finalità del nuovo piano per il controllo della nutria, approvato dalla Regione Emilia-Romagna e valido per il.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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