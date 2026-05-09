Emilia-Romagna via al piano anti-nutrie | interventi su tutto il territorio e nuove modalità di controllo
In Emilia-Romagna è stato avviato un nuovo piano contro le nutrie, che prevede interventi su tutto il territorio e l'introduzione di nuove modalità di controllo. Il programma mira a proteggere le colture agricole, ridurre i rischi legati alla compromissione degli argini e preservare la biodiversità e gli habitat naturali presenti nella regione. Le misure riguardano interventi specifici e regolamenti per gestire la presenza di questi animali.
Tutelare le colture agricole, contenere il rischio idraulico legato alla compromissione degli argini, salvaguardare la biodiversità e gli habitat naturali. Sono queste le principali finalità del nuovo piano per il controllo della nutria, approvato dalla Regione Emilia-Romagna e valido per il.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Fauna “fuori controllo”, scatta il piano: caccia selettiva e misure anti nutrie
Leggi anche: Abbattute 8.565 nutrie. Il piano di controllo 2026: "Stanziati 45mila euro"
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Regione Emilia-Romagna, al via il confronto per la riforma dello Statuto. Le forze politiche concordano: serve percorso condiviso e comune; A Bologna, mercoledì 6 maggio, al via un convegno su infrastrutture, ricostruzione e prevenzione del rischio in Emilia-Romagna; La nuova Legge Quadro sulla Cultura della Regione Emilia-Romagna: prosegue il percorso partecipato; Bambini, adolescenti e famiglie offline: le domeniche detox digitali in Emilia Romagna.
L’Emilia-Romagna sostiene le pluriclassi in Appennino: al via 44 progetti finanziati dalla Regione con 385mila euroVogliamo mantenere attrattive le aree montane sostenendo un modello educativo diffuso, inclusivo e radicato nelle comunità locali ... orizzontescuola.it
Al via i bandi 2026 di ATERSIR per sostenere la prevenzione e la riduzione dei rifiuti in Emilia-RomagnaDal primo maggio è possibile partecipare ai Bandi ATERSIR – l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti – per il 2026 rivolti ai Comuni e alle Unioni di Comuni dell’Emili ... sassuolo2000.it
Dati #COVID19 in Emilia-Romagna il 8 maggio 2026. 0 casi (età media --) e 0 morti!! UN NUMERO A MIO GIUDIZIO POCO CREDIBILE DI CASI E UNA GIORNATA SENZA MORTI! @RegioneER ci spieghi anche, e non solo pubblichi!!!! x.com
L’Emilia-Romagna sostiene le pluriclassi per tutelare il diritto allo studio nei territori più fragili e distanti: la Regione infatti ha deciso di finanziare con 385mila euro nuovi progetti educativi destinati a 44 pluriclassi. Si tratta di percorsi che ampliano il tempo scuo facebook