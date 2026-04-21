Abbattute 8.565 nutrie Il piano di controllo 2026 | Stanziati 45mila euro

Nel corso del 2025, nella provincia di Ravenna sono state abbattute 8.565 nutrie, secondo i dati del piano regionale di controllo in vista del 2026. Per finanziare le operazioni, sono stati stanziati 45 mila euro. La gestione della specie, considerata invasiva, è stata portata avanti attraverso interventi mirati nel territorio. Le attività si sono concentrate principalmente nelle aree umide e lungo i corsi d’acqua della provincia.

Sono 8.565 le nutrie abbattute nel 2025 nella provincia di Ravenna nell’ambito del piano regionale di controllo della specie. Nel 2024 erano 9.394 e nel 2023 7.543. È stato rinnovato nei giorni scorsi l’accordo tra Provincia, Unioni, Comuni, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale, Protezione civile, Consorzi di bonifica e il coordinamento degli Ambiti territoriali di caccia per l’attuazione del piano di controllo, che non prevede alcun limite per il numero di capi di nutrie da abbattere. Si tratta, infatti, come si legge nella delibera regionale, si una specie alloctona che può danneggiare colture e i infrastrutture come argini, scarpate di ferrovia, e così via.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abbattute 8.565 nutrie. Il piano di controllo 2026: "Stanziati 45mila euro" Notizie correlate Il candidato sindaco Pettinari sui debiti dell'Emp: "90mila euro stanziati, ma il piano di rientro resta sconosicuto"Qual è la reale situazione debitoria dell’Ente manifestazioni pescaresi? A tornare a chiederlo, lamentando il fatto che nell’ultima commissione... Palio di Pesaro: 45mila euro per il terzo settore nel triennio 2026-28Il Comune di Pesaro ha lanciato un appello pubblico per selezionare le realtà del terzo settore che collaboreranno all’organizzazione del Palio di...