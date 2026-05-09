È stata annunciata una missione di un esperto dell’Ecdc per affrontare l’emergenza legata all’Hantavirus. Il focus principale riguarda le modalità di diffusione del virus negli ambienti contaminati dai roditori e le possibili complicazioni respiratorie che può provocare nei soggetti infetti. La presenza di un professionista in missione mira a raccogliere informazioni e valutare le misure di sicurezza necessarie per gestire la situazione.

? Domande chiave Come si diffonde l'Hantavirus tra gli ambienti contaminati dai roditori?. Quali complicazioni respiratorie può causare questo virus ai soggetti contagiati?. Perché l'Ecdc ha inviato un esperto proprio su quella nave?. Come influenzerà la missione di Severi i protocolli sanitari europei?.? In Breve Ettore Severi è Group Leader EPR Readiness and Support presso l'Ecdc di Stoccolma.. L'esperto ha gestito l'epidemia di Ebola in Africa occidentale e le Olimpiadi 2012.. Il virus Hantavirus si trasmette tramite escrementi o urine di roditori infetti.. Severi frequenta il Karolinska Institutet per conseguire il titolo di PhD.. Martedì 5 maggio, l’epidemiologo Ettore Severi è stato richiamato con urgenza verso una nave colpita dall’Hantavirus mentre stava rientrando a Stoccolma per il suo lavoro presso l’Ecdc.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza Hantavirus: l’esperto Ecdc Ettore Severi inviato in missione

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