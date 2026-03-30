A UnoMattina l'inviato porge il bicchiere di vino all'esperto invece del microfono

Da fanpage.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione di UnoMattina, l'inviato ha accidentalmente consegnato un bicchiere di vino all’esperto di viticoltura, invece di passargli il microfono. L’episodio si è verificato mentre l’inviato teneva in mano il bicchiere di vino rosso. La scena è stata trasmessa in diretta e ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti in studio.

A UnoMattina una gaffe involontaria: l'inviato Gerardo Verardi, bicchiere di rosso in mano, lo porge all'esperto di viticoltura invece del microfono. Il momento diventa virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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