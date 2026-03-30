A UnoMattina l'inviato porge il bicchiere di vino all'esperto invece del microfono

Durante la trasmissione di UnoMattina, l'inviato ha accidentalmente consegnato un bicchiere di vino all’esperto di viticoltura, invece di passargli il microfono. L’episodio si è verificato mentre l’inviato teneva in mano il bicchiere di vino rosso. La scena è stata trasmessa in diretta e ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti in studio.

A UnoMattina una gaffe involontaria: l'inviato Gerardo Verardi, bicchiere di rosso in mano, lo porge all'esperto di viticoltura invece del microfono. Il momento diventa virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ciclone Harry sull’Italia, le previsioni meteo dell’esperto: quanto durerà l’intensa fase di maltempoIl ciclone Harry sta colpendo il Sud Italia con piogge intense, venti oltre i 100 kmh e mari agitati. “L’Iran combatte per sopravvivere, potrebbe ricorrere al terrorismo internazionale”: l’analisi dell’espertoEmmanuele Panero, analista militare: "Il rischio più concreto, ed è quello per cui l'intelligence internazionale è in massima allerta, è che l'Iran... A UnoMattina l'inviato porge il bicchiere di vino all'esperto invece del microfono Tutti gli aggiornamenti su A UnoMattina l 8217 inviato porge il... Discussioni sull' argomento Arroganza e portafoglio: l'educazione non ha prezzo - Unomattina 20/03/2026; Unomattina 2025/26 - Stretta sui monopattini: dal 16 maggio l’obbligo di targa e assicurazione - 25/03/2026 - Video; La Rai che verrà: Isoardi rimpiazza Balivo, novità Brumotti e un addio imprevisto. Ma i big faranno gli straordinari; Intervista del 2022 a Cirino Pomicino su Il grande inganno, controstoria della seconda Repubblica. Unomattina in famiglia, il caso dei figli “a casa” divide: il direttore di Trieste Cafe in diretta su RaiUno ARTICOLO - - > https://triestecafe.it/it/news/cronaca/unomattina-in-famiglia-il-caso-dei-figli-a-casa-divide-il-direttore-di-trieste-cafe-in-dir.html - facebook.com facebook