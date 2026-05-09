Emanuela Orlandi e Mirella Gregori Morassut | Accetti come Joker per me sono due femminicidi

A due anni dalle prime audizioni in commissione bicamerale, il vicepresidente Morassut ha commentato la vicenda di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, affermando che la figura di Accetti rappresenta una sorta di Joker o un possibile emissario nella vicenda. La discussione si è concentrata sulle circostanze delle scomparse delle due giovani, senza fare riferimenti diretti a implicazioni o conclusioni specifiche. Morassut ha espresso la sua opinione in un’intervista rilasciata a Fanpage.

"Accetti è una sorta di Joker della vicenda. O un emissario". A due anni dalle prime audizioni in commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa di Mirella Gregori ed Emanueale Orlandi, il vicepresidente Morassut parla a Fanpage.it e ripercorre le vicende.🔗 Leggi su Fanpage.it

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