Emanuela Orlandi e Mirella Gregori la commissione d'inchiesta | La tratta delle bianche non è mai esistita
Una relazione della commissione parlamentare ha affermato che le 176 ragazze scomparse negli anni Ottanta, tra cui Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, sono state rintracciate. La relazione sostiene inoltre che la tratta delle bianche non sarebbe mai esistita, contraddicendo alcune teorie precedenti. La commissione ha concluso le indagini dopo aver analizzato vari documenti e testimonianze, senza riscontrare prove di attività di sfruttamento legate alle scomparse.
La relazione della commissione parlamentare Orlandi-Gregori: le 176 ragazze scomparse negli anni ’80 sono state rintracciate. Esclusa una regia criminale unica.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Una raccolta di contenuti
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Emanuela Orlandi, il mistero delle 176 ragazze scomparse - facebook.com facebook
La cosiddetta "tratta delle bianche", il fenomeno delle presunte 177 giovani ragazze scomparse a Roma nei primi anni '80, pista cui varie ipotesi negli anni hanno voluto ricondurre anche i casi di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi, non è in realtà mai esistit x.com