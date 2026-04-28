Emanuela Orlandi e Mirella Gregori la commissione d'inchiesta | La tratta delle bianche non è mai esistita

Una relazione della commissione parlamentare ha affermato che le 176 ragazze scomparse negli anni Ottanta, tra cui Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, sono state rintracciate. La relazione sostiene inoltre che la tratta delle bianche non sarebbe mai esistita, contraddicendo alcune teorie precedenti. La commissione ha concluso le indagini dopo aver analizzato vari documenti e testimonianze, senza riscontrare prove di attività di sfruttamento legate alle scomparse.