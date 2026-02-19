C’era una volta l’Hollywood | L’urlo per Bowie le top e la pipì dei Depeche Mode La nostra forza | l’incoscienza

Il concerto di Dj Ringo a Milano si svolge il 19 febbraio 2026, dopo che il musicista ha deciso di tornare in scena per celebrare i suoi 40 anni di carriera. La serata attira un pubblico vario, desideroso di rivivere le emozioni degli anni ’80 e ’90. Tra luci stroboscopiche e bassi potenti, i presenti si lasciano trasportare dalla musica. La scena si anima con le mani alzate e le voci che cantano a squarciagola. La pista si riempie ancora di più, mentre il DJ infiamma l’atmosfera.

Milano, 19 febrbaio 2026 – Data di nascita, 15 gennaio 1986. Dj Ringo sale in consolle. La pista è piena. Per entrare c’è già la fila. Lunga. Siamo all’inizio ma la sensazione è chiara: l’Hollywood di corso Como sta per diventare la nuova casa della Milano da bere. E chi era il visionario di quegli anni? Roberto Galli, art director (quasi) per caso, gran maestro riconosciuto delle pr e delle nottate. Da allora è cambiato tutto. D’accordo. Ma la discoteca continua a girare. Mentre la storia rimane lì sui muri. Sottopelle. Grande festa quindi stasera. Per ballare su questi primi quarant’anni. Di champagne e paillettes. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

