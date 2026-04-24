Marudo | nasce il nuovo hub da 35.000 mq motore del Lodigiano

A Marudo è iniziata la costruzione di un nuovo hub logistico di 35.000 metri quadrati, situato vicino all'autostrada A1. La struttura sarà destinata a servire un’area con circa 30 milioni di consumatori. Il progetto prevede la realizzazione di un grande centro dedicato alla logistica, che entrerà in funzione nelle prossime settimane. La costruzione coinvolge diverse aziende del settore e rappresenta un investimento rilevante per la zona.

? Cosa sapere A Marudo inizia la costruzione del nuovo hub logistico Td Synnex da 35.000 mq.. La struttura vicino all'autostrada A1 servirà un bacino di 30 milioni di consumatori.. Ieri a Marudo è stata posata la prima pietra del nuovo hub logistico per Td Synnex, un’opera che si estende su 35mila metri quadrati di superficie totale e che segna un passo decisivo per l’economia del Lodigiano. Il progetto, curato da Scannell Properties, prevede una struttura con oltre 15mila metri quadrati coperti e pareti interne che raggiungono i 12 metri d'altezza. L'investimento mira a potenziare le capacità di distribuzione di uno dei principali attori globali nel comparto delle soluzioni IT, offrendo una base operativa con pavimentazioni capaci di reggere carichi di 5 tonnellate per ogni metro quadro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marudo: nasce il nuovo hub da 35.000 mq, motore del Lodigiano Notizie correlate Galbiate, nasce il nuovo hub urbano: skate park e musica da 1.500 mqI cantieri sono stati ufficialmente avviati a Galbiate per la trasformazione dello spazio noto come Lo Spot, dove un nuovo skate park di dimensioni... Rione Villa respira: nasce il piano per 5.000 mq di nuovo verdeGiovedì 23 aprile 2026, alle ore 11:30, piazza Capri a San Giovanni a Teduccio ospiterà la presentazione ufficiale dell’accordo per il recupero di 5.