Elly, entusiasta, ha avuto l’opportunità di incontrare di persona Barack Obama, figura politica di rilievo internazionale. La scena si è svolta in un’occasione pubblica, con il pubblico presente che ha assistito all’evento. Elly ha espresso grande entusiasmo per il momento, considerandolo un sogno che si realizza dopo anni di attesa. L’incontro ha attirato l’attenzione di molti presenti e dei media.

L’entusiasmo di Elly è alle stelle. Finalmente arriva l’occasione attesa da una vita (politica): incontrare da vicino il suo mito, Barack Obama. Un faccia a faccia sognato da quando lei, «studentessa di giurisprudenza a Bologna», come volontaria distribuiva «volantini e spillette» del frontrunner democratico durante le campagne elettorali americane del 2008 e del 2012. Ora Schlein è segretaria del Pd e oggi parteciperà al Global progress action summit di Toronto, organizzato dal premier canadese Mark Carney, nel quale avrà l’occasione di continuare a tessere la sua tela di relazioni estere in vista delle elezioni- italiane- del 2027. E l’ex presidente americano è il secondo pilastro, dopo il presidente- socialista- del governo spagnolo Pedro Sánchez, sulla strada della costruzione di un “nuovo Ulivo” mondiale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly da Obama che bombardò ben sette Paesi

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Perché la Schlein è alla guida del PD se non piace a nessuno reddit